В ЦПВС заявили о гибели военного САР в результате обстрела террористов

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что «в провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населённого пункта Урум-эль-кубра, погиб один сирийский военнослужащий, ещё один получил ранение».

Соответствующее заявление опубликовано на странице Минобороны России в Facebook.

«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе насеённого пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.