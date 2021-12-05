В ЦПВС заявили о гибели военного САР в результате обстрела террористов
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Соответствующее заявление опубликовано на странице Минобороны России в Facebook.
«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе насеённого пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.