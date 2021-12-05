Шойгу прибыл в Нью-Дели

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
Шойгу прибыл в Нью-Дели
  • РИА Новости

«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате «2 + 2», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что также Шойгу «примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству».

В конце ноября сообщалось, что замглавы МИД России Игорь Моргулов принял назначенного послом Индии в России Павана Капура, который вручил копии своих верительных грамот.

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