Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате «2 + 2», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что также Шойгу «примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству».

В конце ноября сообщалось, что замглавы МИД России Игорь Моргулов принял назначенного послом Индии в России Павана Капура, который вручил копии своих верительных грамот.