Замглавы МИД России встретился с назначенным послом Индии

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Замглавы МИД России Игорь Моргулов принял назначенного послом Индии в России Павана Капура, который вручил копии своих верительных грамот.
Замглавы МИД России встретился с назначенным послом Индии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, «в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов».

«Констатирована общность подходов к актуальным глобальным и региональным проблемам. Участники встречи подтвердили настрой на дальнейшее углубление российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправится с визитом в Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

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