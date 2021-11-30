Замглавы МИД России встретился с назначенным послом Индии

Замглавы МИД России Игорь Моргулов принял назначенного послом Индии в России Павана Капура, который вручил копии своих верительных грамот.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, «в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов».

«Констатирована общность подходов к актуальным глобальным и региональным проблемам. Участники встречи подтвердили настрой на дальнейшее углубление российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправится с визитом в Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.