Замглавы МИД России встретился с назначенным послом Индии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, «в ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов».
«Констатирована общность подходов к актуальным глобальным и региональным проблемам. Участники встречи подтвердили настрой на дальнейшее углубление российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправится с визитом в Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.