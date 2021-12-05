Россия и Турция сотрудничают в вопросе создания турецкого истребителя TF-X

Россия и Турция эффективно сотрудничают в области оборонной промышленности, включая вопрос создания турецкого истребителя TF-X. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

«В переговорах с Россией много вопросов о сотрудничестве, они также включают некоторые темы, связанные с созданием национальных боевых самолётов TF-X», — цитирует газета слова Демира.

По его прогнозу, национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году.

«Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определённых систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации», — заключил Демир.

Ранее в Турции заявили, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 позволит вывести обороноспособность страны на новый уровень.