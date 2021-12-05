Россия и Турция сотрудничают в вопросе создания турецкого истребителя TF-X
- РИА Новости
«В переговорах с Россией много вопросов о сотрудничестве, они также включают некоторые темы, связанные с созданием национальных боевых самолётов TF-X», — цитирует газета слова Демира.
По его прогнозу, национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году.
«Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определённых систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации», — заключил Демир.
Ранее в Турции заявили, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 позволит вывести обороноспособность страны на новый уровень.