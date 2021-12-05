Россия и Турция сотрудничают в вопросе создания турецкого истребителя TF-X

Короткая ссылка
Россия и Турция эффективно сотрудничают в области оборонной промышленности, включая вопрос создания турецкого истребителя TF-X. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.
Россия и Турция сотрудничают в вопросе создания турецкого истребителя TF-X
  • РИА Новости

«В переговорах с Россией много вопросов о сотрудничестве, они также включают некоторые темы, связанные с созданием национальных боевых самолётов TF-X», — цитирует газета слова Демира.

По его прогнозу, национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году.

«Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определённых систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации», — заключил Демир.

Ранее в Турции заявили, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 позволит вывести обороноспособность страны на новый уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить