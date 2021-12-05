В Турции не связывают поставки БПЛА с напряжённостью между Россией и Украиной

Поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связаны с напряжённостью между Москвой и Киевом, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью газете Milliyet.

«Нет такого, что сейчас мы продаём (БПЛА. — RT), когда есть напряжённость с Россией. Были договорённости по партии, о которой говорили с самого начала», — цитирует его ТАСС.

По словам Демира, у Киева был ряд производственных и инвестиционных проектов и продажа турецких беспилотников не связана «с последними событиями».

«Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряжённости (с Россией. — RT)», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах, Анкара готовит очередную поставку ударных беспилотников Bayraktar-TB2 для Киева в количестве не менее 20 штук.