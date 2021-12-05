РФПИ: Саудовская Аравия разрешит привитым «Спутником V» въезд в королевство
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Отмечается, что по прибытии в страну привитые «Спутником V» обязаны будут соблюсти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Отмечается, что вакцинация российским препаратом даёт возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.
Таким образом, Саудовская Аравия вошла в число 102 стран, которые могут посетить лица, привитые «Спутником V».
С 1 августа власти Саудовской Аравии разрешили посещать королевство владельцам туристических виз при наличии у них сертификата о полной вакцинации от COVID-19 любой из одобренных в стране вакцин.