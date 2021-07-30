Саудовская Аравия разрешит въезд привитых граждан

Власти Саудовской Аравии с первого августа снова разрешат посещать страну владельцам туристических виз при наличии у них сертификата о полной вакцинации от COVID-19 любой из одобренных в стране вакцин.

«С 1 августа 2021 года полностью вакцинированные туристы могут въезжать в страну без необходимости проведения карантина при условии ... предоставлении свидетельства о вакцинации», — сообщает Министерство туризма Саудовской Аравии в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что за 72 часа до прибытия в страну туристам необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии с 9 августа разрешат выезд за пределы королевства только тем гражданам, кто полностью привился от COVID-19.