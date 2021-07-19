Саудовская Аравия будет выпускать из страны только вакцинированных граждан

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Власти Саудовской Аравии с 9 августа разрешат выезд за пределы королевства только тем гражданам, кто полностью привился от коронавируса.
Саудовская Аравия будет выпускать из страны только вакцинированных граждан
  • Reuters

«Необходимо принять вторую дозу вакцины против нового коронавируса для выезда за пределы королевства для всех граждан, начиная с... 9 августа 2021 года», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии в Twitter.

Исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии что они предоставят утверждённый Центральным банком королевства страховой полис, покрывающий риски, связанные с вызванными COVID-19 заболеваниями, за пределами страны, а также те граждане, кто уже переболел коронавирусом не более шести месяцев назад, либо переболел им и получил одну дозу вакцины.

По данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 млн человек было введено уже более 22 млн доз вакцины от коронавируса.

В мае сообщалось, что Саудовская Аравия открыла границы.

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