Саудовская Аравия будет выпускать из страны только вакцинированных граждан

Власти Саудовской Аравии с 9 августа разрешат выезд за пределы королевства только тем гражданам, кто полностью привился от коронавируса.

«Необходимо принять вторую дозу вакцины против нового коронавируса для выезда за пределы королевства для всех граждан, начиная с... 9 августа 2021 года», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии в Twitter.

Исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии что они предоставят утверждённый Центральным банком королевства страховой полис, покрывающий риски, связанные с вызванными COVID-19 заболеваниями, за пределами страны, а также те граждане, кто уже переболел коронавирусом не более шести месяцев назад, либо переболел им и получил одну дозу вакцины.

По данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 млн человек было введено уже более 22 млн доз вакцины от коронавируса.

В мае сообщалось, что Саудовская Аравия открыла границы.