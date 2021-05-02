Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы

Короткая ссылка
Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.
Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы
  • Reuters

«С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открывается водное, сухопутное и воздушное сообщение (с другими странами)», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии в Twitter.

Cнятие ограничений на передвижение коснётся нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, и подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса.

Иностранцам по прилёте в Саудовскую Аравию придётся пройти обязательный 14-дневный карантин.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить