Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы

Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.

«С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открывается водное, сухопутное и воздушное сообщение (с другими странами)», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии в Twitter.

Cнятие ограничений на передвижение коснётся нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, и подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса.

Иностранцам по прилёте в Саудовскую Аравию придётся пройти обязательный 14-дневный карантин.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире.