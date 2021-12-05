Корпорация Apple подала иск против ФАС России

Московский арбитражный суд зарегистрировал иск от Apple Inc, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление от зарубежной компании поступило в суд 1 декабря и, как уточняется на сайте, рассматривается в первой инстанции.

В материалах не указано, какие именно акты ФАС России в Apple намерены оспорить.

Предположительно, это может быть приказ о возбуждении в октябре антимонопольного дела против американской компании в связи с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

В августе ФАС выдала Apple предупреждение из-за ситуации с оплатой в App Store.