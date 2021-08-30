ФАС выдала Apple предупреждение из-за ситуации с оплатой в App Store

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение в связи с запретом информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.
ФАС выдала Apple предупреждение из-за ситуации с оплатой в App Store
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ФАС ранее поступили обращения от пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений.

«Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учётной записью», — говорится в публикации.

Это связано с предусмотренной компанией комиссией в размере от 15 до 30% с каждого платежа в App Store, однако пользователей устройств Apple не информируют о возможности покупок за пределами App Store. Компания обязывает разработчиков приложений удалить ссылки или изменить функционал так, чтобы форма регистрации не уводила пользователей на сторонние сайты.

«Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков», — считают в ФАС.

Apple выдано предупреждение об устранении признаков нарушений. Компания обязана исполнить его не позднее 30 сентября 2021 года.

В апреле ФАС оштрафовала Apple на $12 млн. Как установило ведомство, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

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