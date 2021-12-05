В Вашингтоне подтвердили первые случаи штамма «омикрон»

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В штате Вашингтон выявили первые три случая инфицирования штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.
В Вашингтоне подтвердили первые случаи штамма «омикрон»
  • © REUTERS/Loren Elliott

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Вашингтона.

Случаи инфицирования были выявлены в округах Терстон, Пирс и Кинг. Возраст пациентов варьируется от 20 до 39 лет.

«Мы настоятельно призываем граждан как можно скорее вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы повысить уровень защиты от любого штамма», — заявили в американском Минздраве.

По данным на 4 декабря, штамм «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в десяти штатах.

Ранее власти США заявили, что в связи с распространением нового штамма в стране начнут применять более жёсткие меры проверки к приезжающим с 6 декабря.

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