На борту круизного лайнера в США зафиксировали вспышку COVID-19

У десяти человек на борту круизного лайнера Norwegian Cruise Line, направляющегося к Новому Орлеану, выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные официальных лиц.

Всего на борту лайнера находятся более 3 тыс. человек.

В заявлении отмечается, что экипаж придерживался протоколов в отношении карантина и изоляции с учётом выявления инфицированных. Перед высадкой в Новом Орлеане всех пассажиров обяжут сдать тест на коронавирус.

В апреле 2020 года около 150 человек заболели COVID-19 на японском круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки.