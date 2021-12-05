На борту круизного лайнера в США зафиксировали вспышку COVID-19
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные официальных лиц.
Всего на борту лайнера находятся более 3 тыс. человек.
В заявлении отмечается, что экипаж придерживался протоколов в отношении карантина и изоляции с учётом выявления инфицированных. Перед высадкой в Новом Орлеане всех пассажиров обяжут сдать тест на коронавирус.
В апреле 2020 года около 150 человек заболели COVID-19 на японском круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки.