Президент Финляндии назвал главное в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью Sunday Times заявил, что самое главное в отношениях с Россией — не игнорировать её интересы.

«(В отношениях. — RT) с русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их», — цитирует финского лидера РИА Новости.

Он также упомянул о Северном флоте, отметив, что Россия в рамках обеспечения безопасности Мурманской области наращивает и укрепляет оборону — в том числе, на море.

«Совершенно очевидно, что арктический путь является стратегическим, и у меня нет сомнений, что русские это очень хорошо понимают и даже используют», — сказал Ниинисте.

В ноябре в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря, в ходе которой обсуждались перспективы межгосударственного сотрудничества.