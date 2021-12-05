Президент Финляндии назвал главное в отношениях с Россией
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«(В отношениях. — RT) с русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их», — цитирует финского лидера РИА Новости.
Он также упомянул о Северном флоте, отметив, что Россия в рамках обеспечения безопасности Мурманской области наращивает и укрепляет оборону — в том числе, на море.
«Совершенно очевидно, что арктический путь является стратегическим, и у меня нет сомнений, что русские это очень хорошо понимают и даже используют», — сказал Ниинисте.
В ноябре в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря, в ходе которой обсуждались перспективы межгосударственного сотрудничества.