В Москве обсудили перспективы сотрудничества России и Финляндии

Короткая ссылка
В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря.
В Москве обсудили перспективы сотрудничества России и Финляндии
  • ©фонд Росконгресс

Об этом сообщает kp.ru.

«В настоящее время наши страны активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности, в сфере перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращения с отходами», — заявил Кобяков.

По его словам, нужно способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестиционные проекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между двумя странами.

«Отношения между нашими странами развиваются в различных направлениях. Несмотря на сложный экономический период, мы видим позитивные тенденции и в двусторонней торговле», — сказал, со своей стороны, Хелантеря.

Он отметил, что в январе — июне 2021 года экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить