В Москве обсудили перспективы сотрудничества России и Финляндии

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря.

Об этом сообщает kp.ru.

«В настоящее время наши страны активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности, в сфере перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращения с отходами», — заявил Кобяков.

По его словам, нужно способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестиционные проекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между двумя странами.

«Отношения между нашими странами развиваются в различных направлениях. Несмотря на сложный экономический период, мы видим позитивные тенденции и в двусторонней торговле», — сказал, со своей стороны, Хелантеря.

Он отметил, что в январе — июне 2021 года экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России — на 17,8%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн.