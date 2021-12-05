В Австралии одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет

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Государственное Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии одобрило использование вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

«TGA предварительно одобрила применение вакцины для лиц в возрасте 5 лет и старше», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «это решение дополняет выданное ранее разрешение использовать эту вакцину для иммунизации лиц 12 лет и старше, а также в качестве бустера для взрослых».

В TGA уточнили, что иммунная реакция на применение препарата в возрастной группе от 5 до 11 лет «сравнима с реакцией, которая наблюдалась у взрослых».

Ранее власти Дании рекомендовали вакцинировать от коронавируса препаратом компании Pfizer детей в возрасте 5—11 лет.

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