В США допустили введение новых ограничительных мер против Ирана

В Вашингтоне не исключают возможность введения новых ограничительных мер против Ирана, заявил один из высокопоставленных представителей Госдепа США.

По его словам, это необходимо для того, чтобы дать понять Тегерану, что дальнейшее затягивание переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будет иметь последствия.

«Тот факт, что мы заседаем в Вене, не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать (переговоры. — RT)», — приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента.

Замглавы МИД Ирана Али Багери ранее заявил, что в США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций.