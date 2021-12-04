В США допустили введение новых ограничительных мер против Ирана
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По его словам, это необходимо для того, чтобы дать понять Тегерану, что дальнейшее затягивание переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будет иметь последствия.
«Тот факт, что мы заседаем в Вене, не означает, что мы не можем предпринять шаги, чтобы ясно дать понять Ирану, что он заплатит цену, если продолжит саботировать (переговоры. — RT)», — приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента.
Замглавы МИД Ирана Али Багери ранее заявил, что в США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций.