В Турции выступили против способных привести к войне в Донбассе процессов

Турция выступает против процессов, способных привести к вооружённому конфликту в Донбассе, заявил официальный представитель турецкого государственного лидера Ибрагим Калын.

«Мы выступаем против процессов, которые приведут к военному конфликту и войне в регионе, включая Донбасс, мы всегда об этом заявляли», — сказал он в интервью Anadolu.

По словам Калына, у России, Украины и стран НАТО есть определённые зоны ответственности по снижению уровня напряжённости в регионе. Он подчеркнул, что это не должно способствовать эскалации ситуации через провокации.

«Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряжённости», — добавил представитель Эрдогана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.