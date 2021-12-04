В Турции выступили против способных привести к войне в Донбассе процессов

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Турция выступает против процессов, способных привести к вооружённому конфликту в Донбассе, заявил официальный представитель турецкого государственного лидера Ибрагим Калын.
В Турции выступили против способных привести к войне в Донбассе процессов
  • Reuters

«Мы выступаем против процессов, которые приведут к военному конфликту и войне в регионе, включая Донбасс, мы всегда об этом заявляли», — сказал он в интервью Anadolu.

По словам Калына, у России, Украины и стран НАТО есть определённые зоны ответственности по снижению уровня напряжённости в регионе. Он подчеркнул, что это не должно способствовать эскалации ситуации через провокации.

«Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряжённости», — добавил представитель Эрдогана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

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