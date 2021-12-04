В Вене тысячи человек вышли на митинги против обязательной вакцинации

В Вене несколько тысяч человек вышли на мирные демонстрации против ограничительных мер и обязательной вакцинации от нового штамма коронавируса.

Как сообщает ТАСС, безопасность собравшихся обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских.

Всего в Вене заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг собрался в центре города, у площади Хельденплац.

Полиция предварительно сообщила о более чем 10 тыс. демонстрантов. При этом организаторы и протестующие говорят о десятках тысяч участников.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил насилие в ходе акции протеста против санитарных ограничений, которая прошла 21 ноября в Брюсселе.