Премьер Бельгии осудил насилие на акции против антикоронавирусных мер

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил насилие в ходе акции протеста против санитарных ограничений, которая прошла 21 ноября в Брюсселе.

«Это насилие неприемлемо, особенно против полиции и особенно в такой сложный период, который мы переживаем», — приводит РИА Новости его слова.

Премьер-министр отметил, что демонстранты нарушили закон.

Как добавил де Кроо, полиция изучает видеокадры столкновений, чтобы определить зачинщиков случившегося.

По данным полиции, около 35 тыс. демонстрантов вышли на улицы Брюсселя на согласованную акцию протеста против антикоронавирусных ограничений. В определённый момент она переросла в столкновения с полицией, которая применила водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

В итоге трое полицейских получили ранения, двое подозреваемых задержаны.