Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции

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Полиция в Брюсселе применила слезоточивый газ против участников протестной акции из-за ограничительных мер, введённых в Бельгии для борьбы с пандемией коронавируса.
Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что проведение митинга в Брюсселе было согласовано с администрацией города. По данным полиции, на улицы вышли около 35 тыс. человек.

«В какой-то момент полиция перекрыла дорогу по ходу движения протестующих, вероятно, дальше маршрут не был согласован. Демонстранты попытались прорваться, начали кидать камни и палки в полицейских. Стражи порядка ответили слезоточивым газом», — говорится в сообщении.

Ранее в Роттердаме прошла акция протеста против введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

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