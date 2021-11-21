Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что проведение митинга в Брюсселе было согласовано с администрацией города. По данным полиции, на улицы вышли около 35 тыс. человек.
«В какой-то момент полиция перекрыла дорогу по ходу движения протестующих, вероятно, дальше маршрут не был согласован. Демонстранты попытались прорваться, начали кидать камни и палки в полицейских. Стражи порядка ответили слезоточивым газом», — говорится в сообщении.
Ранее в Роттердаме прошла акция протеста против введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.