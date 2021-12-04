NTV: полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме к югу от Берлина
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NTV.
«Мы предполагаем, что это убийство», — заявил представитель Южного полицейского управления.
Он отметил, что около полудня в полицию поступил звонок — обратившийся счёл странным отсутствие жильцов в доме на протяжении долгого времени.
Уточняется, что на телах скончавшихся обнаружены ножевые и огнестрельные ранения.
В апреле в одной из больниц Потсдама были обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти.