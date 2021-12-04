NTV: полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме к югу от Берлина

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, который находится неподалёку от Берлина.

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Мы предполагаем, что это убийство», — заявил представитель Южного полицейского управления.

Он отметил, что около полудня в полицию поступил звонок — обратившийся счёл странным отсутствие жильцов в доме на протяжении долгого времени.

Уточняется, что на телах скончавшихся обнаружены ножевые и огнестрельные ранения.

В апреле в одной из больниц Потсдама были обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти.