NTV: полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме к югу от Берлина

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Правоохранительные органы ФРГ обнаружили тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, который находится неподалёку от Берлина.
NTV: полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме к югу от Берлина
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Мы предполагаем, что это убийство», — заявил представитель Южного полицейского управления.

Он отметил, что около полудня в полицию поступил звонок — обратившийся счёл странным отсутствие жильцов в доме на протяжении долгого времени.

Уточняется, что на телах скончавшихся обнаружены ножевые и огнестрельные ранения.

В апреле в одной из больниц Потсдама были обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти.

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