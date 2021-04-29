Полиция Потсдама расследует убийство четырёх человек в одной из больниц
- Reuters
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Как уточняет издание, ещё один человек получил серьёзные травмы. Все они были обнаружены в разных палатах медучреждения в районе Бабельсберг.
«Травмы всех жертв возникли в результате жёсткого внешнего насильственного воздействия», — сообщили в полиции.
В рамках расследования умышленного убийства задержана сотрудница полиции, подробности не приводятся.
По данным газеты, заведение, в котором произошёл инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.
В октябре 2018 года в Германии бывший медбрат Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное тюремное заключение, признался в убийстве не менее 100 пациентов.