Полиция Потсдама расследует убийство четырёх человек в одной из больниц

В одной из больниц Потсдама (Германия) обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти, полиция работает на месте происшествия, пишет Potsdamer Neueste Nachrichten.

Как уточняет издание, ещё один человек получил серьёзные травмы. Все они были обнаружены в разных палатах медучреждения в районе Бабельсберг.

«Травмы всех жертв возникли в результате жёсткого внешнего насильственного воздействия», — сообщили в полиции.

В рамках расследования умышленного убийства задержана сотрудница полиции, подробности не приводятся.

По данным газеты, заведение, в котором произошёл инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

В октябре 2018 года в Германии бывший медбрат Нильс Хёгель, отбывающий пожизненное тюремное заключение, признался в убийстве не менее 100 пациентов.