Из сектора Газа запретят выезд невакцинированных от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД палестинского анклава.
«В рамках усилий по борьбе с коронавирусом и в целях увеличения числа привитых для достижения (коллективного) иммунитета принято решение обусловить регистрацию для выезда через КПП «Рафах» получением вакцины», — отметили в МВД.
Отмечается, что с 7 декабря граждане могут зарегистрироваться на выезд из региона в электронном виде или через регистрационный офис только при наличии справки о вакцинации.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения считает введение локдаунов из-за коронавируса исключительной мерой.