Из сектора Газа запретят выезд невакцинированных от COVID-19

Выезд из сектора Газа для невакцинированных от коронавируса будет запрещён с 7 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД палестинского анклава.

«В рамках усилий по борьбе с коронавирусом и в целях увеличения числа привитых для достижения (коллективного) иммунитета принято решение обусловить регистрацию для выезда через КПП «Рафах» получением вакцины», — отметили в МВД.

Отмечается, что с 7 декабря граждане могут зарегистрироваться на выезд из региона в электронном виде или через регистрационный офис только при наличии справки о вакцинации.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения считает введение локдаунов из-за коронавируса исключительной мерой.