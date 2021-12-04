В МИД России заявили о техническом перерыве в переговорах по ядерной сделке с Ираном

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В МИД России заявили, что перерыв в переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) имеет технический характер.
В МИД России заявили о техническом перерыве в переговорах по ядерной сделке с Ираном
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«На проходящем с 29 ноября в Вене седьмом раунде переговоров по восстановлению СВПД объявлен технический перерыв. Это позволит делегациям дополнительно свериться со столицами относительно промежуточных результатов работы и возможных дальнейших шагов», — сказали в министерстве.

По данным МИД, предполагается, что переговоры в рамках седьмого раунда возобновятся в течение следующей недели.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению СВПД.

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