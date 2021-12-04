Посол России в Индии рассказал о готовящейся встрече Путина и Моди

Посол России в Индии Николай Кудашев раскрыл детали готовящейся встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Это будет большое политическое событие, особенно востребованное сейчас, когда запрос на развитие двусторонних отношений и складывание в Евразии пространства сотрудничества растёт. Мы с полным основанием можем ожидать по итогам саммита масштабного совместного политического заявления», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, работа над соответствующим заявлением уже ведётся и это «будет документ большой значимости», охватывающий практически все стороны международного сотрудничества двух стран — от повестки дня ООН, реформирования этой организации до урегулирования региональных кризисов и продвижения в двустороннем измерении.

«Что касается такой традиционно чувствительной области наших взаимоотношений, как военно-технические связи, и здесь можно ожидать движения вперёд», — добавил посол.

Ранее стало известно, что Путин посетит Индию 6 декабря, где проведёт встречу с премьером страны. Стороны обсудят развитие отношений особо привилегированного двустороннего стратегического партнёрства.