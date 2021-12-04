Мишустин заявил о рекордном товарообороте России и ОАЭ

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Товарооборот между Россией и ОАЭ в текущем году превысил $4 млрд, что является новым историческим максимумом. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае.
Мишустин заявил о рекордном товарообороте России и ОАЭ
  • РИА Новости

«Наши страны связывают дружественные и партнёрские отношения, которые поступательно развиваются», — приводит фрагмент его выступления пресс-служба правительства России в Telegram.

Мишустин добавил, что взаимный товарооборот между странами достиг в 2020 году уровня $3,3 млрд.

«За десять месяцев этого года объемы двусторонней торговли выросли почти на 75% и превысили $4 млрд долларов, что является новым историческим максимумом», — подытожил премьер.

Ранее Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что в январе — октябре текущего года объём товарооборота между странами увеличился на 31% и составил почти $110 млрд.

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