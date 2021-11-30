Мишустин высказался о товарообороте между Россией и Китаем

Российский премьер Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном высказался о товарообороте между Россией и Китаем.

«Мы уже вышли на хорошие результаты, прежде всего по взаимной торговле», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он сообщил, что «в январе — октябре текущего года объём товарооборота увеличился на 31% и составил почти $110 млрд».

«По итогам 12 месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное — в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до $200 млрд, как поручили главы наших государств», — отметил премьер-министр России.

Ранее сообщалось, что министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирования.