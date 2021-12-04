Российский постпред рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной программе в Вене

Короткая ссылка
Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе продолжится на следующей неделе, на данный момент слишком рано делать обобщающие выводы. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский постпред рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной программе в Вене
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

«Раунд вовсе не завершён. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу», — приводит ТАСС его слова.

Ульянов добавил, что выдвигаемые в СМИ предположения о «коллапсе» переговорного процесса на данный момент являются перебором.

«Наверное, рановато делать какие-то обобщающие драматические выводы», — подытожил он.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить