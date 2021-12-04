Российский постпред рассказал о ходе переговоров по иранской ядерной программе в Вене

Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе продолжится на следующей неделе, на данный момент слишком рано делать обобщающие выводы. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Раунд вовсе не завершён. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу», — приводит ТАСС его слова.

Ульянов добавил, что выдвигаемые в СМИ предположения о «коллапсе» переговорного процесса на данный момент являются перебором.

«Наверное, рановато делать какие-то обобщающие драматические выводы», — подытожил он.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.