Госдеп: подход США по вопросу дипмиссий поможет стабилизировать отношения с Россией

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Подход США по вопросу дипломатических миссий поспособствует установлению более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Соответствующее мнение выразил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Подход Соединённых Штатов создает больший паритет в наших дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой», — приводит ТАСС его слова. 

Он выразил надежду, что подход США по этому вопросу поспособствует установлению «более стабильных и предсказуемых» отношений с Россией.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов  заявил, что предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена помогут стабилизировать ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона.

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