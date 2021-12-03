Российский посол заявил, что переговоры Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения
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- РИА Новости
«Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений», — приводит РИА Новости его слова.
Антонов отметил, что переговоры будут способствовать успокоению обстановки, которая «избыточно разогрелась в Европе, да и во всём мире».
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции могут состояться в ближайшие дни.