Российский посол заявил, что переговоры Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения

Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена помогут стабилизировать ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом завил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Я считаю, что предстоящие контакты двух президентов, о которых было объявлено в Кремле, будут способствовать стабилизации отношений», — приводит РИА Новости его слова.

Антонов отметил, что переговоры будут способствовать успокоению обстановки, которая «избыточно разогрелась в Европе, да и во всём мире».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции могут состояться в ближайшие дни.