Ушаков сообщил, что разговор Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции могут состояться в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. Собственно говоря, у нас есть и конкретная дата и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что встреча «достаточно активно готовится».

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», беседа Путина и Байдена может состояться 7 декабря.