Ушаков сообщил, что разговор Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни
- Reuters
«Этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. Собственно говоря, у нас есть и конкретная дата и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что встреча «достаточно активно готовится».
Как ранее писала газета «Коммерсантъ», беседа Путина и Байдена может состояться 7 декабря.