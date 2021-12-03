Ушаков сообщил, что разговор Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции могут состояться в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что разговор Путина и Байдена может состояться в ближайшие дни
  • Reuters

«Этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, ближайшие дни. Собственно говоря, у нас есть и конкретная дата и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что встреча «достаточно активно готовится».

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», беседа Путина и Байдена может состояться 7 декабря.

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