В США обеспокоены угрозами для чиновников из-за коммерческих шпионских программ

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Администрация Соединённых Штатов обеспокоена угрозами, которые представляют для чиновников коммерческие шпионские программы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьёзную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США», — приводит её слова ТАСС.

Псаки также отметила, что власти США активизировали усилия по противодействию этим коммерческим шпионским программам.

В ноябре суд в США признал гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже.

По данным следствия, Сюй Яньцзюнь с 2013 года искал работников авиационной индустрии США и пытался за большие гонорары выведать у них секретную информацию. 

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