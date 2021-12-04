В США обеспокоены угрозами для чиновников из-за коммерческих шпионских программ
«Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьёзную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США», — приводит её слова ТАСС.
Псаки также отметила, что власти США активизировали усилия по противодействию этим коммерческим шпионским программам.
В ноябре суд в США признал гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже.
По данным следствия, Сюй Яньцзюнь с 2013 года искал работников авиационной индустрии США и пытался за большие гонорары выведать у них секретную информацию.