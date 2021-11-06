Суд в США признал гражданина Китая виновным в промышленном шпионаже
По данным Минюста США, Сюй Яньцзюнь был признан виновным по всем пунктам обвинения, в числе которых преступный сговор, попытка промышленного шпионажа и продажи секретных данных.
«Расследование, арест и успешное привлечение к ответственности разведчика Министерства государственной безопасности Китая — это победа для американского народа и разведсообщества США», — завил сотрудник ФБР Джея Уильямса Риверса.
По версии гособвинения, Сюй Яньцзюнь с 2013 года целенаправленно искал работников в американской авиационной индустрии и приглашал их в Китай, где пытался за большие гонорары выведать секретную информацию.
Гражданину Китая грозит 15 лет лишения свободы.
В августе в Европарламенте заявили о «вмешательстве» Китая в работу научного сообщества Европы.