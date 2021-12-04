Совет Безопасности ООН снял ограничения на поездки для двух детей и вдовы Каддафи

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Совет Безопасности ООН в качестве гуманитарного исключения разрешил вдове и двум детям бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи совершать международные поездки. Об этом сообщается на сайте организации.

Об этом информирует ТАСС.

Ограничение было снято до 31 мая 2022 года для вдовы Каддафи Сафии Фаркаш, а также двух его детей Аиши и Мухаммеда.

«Указанные лица будут предоставлять информацию о них (поездках. — RT) за месяц до и в течение месяца после поездки», — говорится в заявлении на сайте ООН.

Ранее стало известно, что сын Каддафи Саиф аль-Ислам зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

Другой сын Каддафи Саади в сентябре 2021 года вышел из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию.

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