Совет Безопасности ООН снял ограничения на поездки для двух детей и вдовы Каддафи
Об этом информирует ТАСС.
Ограничение было снято до 31 мая 2022 года для вдовы Каддафи Сафии Фаркаш, а также двух его детей Аиши и Мухаммеда.
«Указанные лица будут предоставлять информацию о них (поездках. — RT) за месяц до и в течение месяца после поездки», — говорится в заявлении на сайте ООН.
Ранее стало известно, что сын Каддафи Саиф аль-Ислам зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.
Другой сын Каддафи Саади в сентябре 2021 года вышел из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию.