Захарова прокомментировала заявления Блинкена о якобы агрессивном поведении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении России.

«Подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий», — написала Захарова.

Она также отметила спецоперации, проводимые войсками США и их союзниками по НАТО на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

По мнению Захаровой, они являются «демонстративными попытками свержения власти с применением элементов гибридной войны».

Ранее Блинкен заявил об отсутствии у НАТО планов по агрессивным действиям против России.

Он выразил мнение, что единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила якобы от России.