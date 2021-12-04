Захарова прокомментировала заявления Блинкена о якобы агрессивном поведении России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении России.

«Подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий», — написала Захарова. 

Она также отметила спецоперации, проводимые войсками США и их союзниками по НАТО на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

По мнению Захаровой, они являются «демонстративными попытками свержения власти с применением элементов гибридной войны».

Ранее Блинкен заявил об отсутствии у НАТО планов по агрессивным действиям против России.

Он выразил мнение, что единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила якобы от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить