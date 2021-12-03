Гутерреш назвал неэффективными ограничения на въезд из-за штамма коронавируса «омикрон»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал несправедливыми и неэффективными ограничения на въезд, введённые рядом стран из-за нового коронавирусного штамма «омикрон».

«С вирусом, который действительно не имеет границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо страну или регион, являются несправедливыми и неэффективными», — написал Генсек ООН в своём Twitter-аккаунте.

Он призвал все правительства вместо данного метода рассмотреть возможность повторного тестирования для туристов вместе с другими надлежащими и более эффективными мерами противодействия вирусу.

Ранее Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.