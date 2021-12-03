Байден заявил, что простудился

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Американский президент Джо Байден заявил журналистам, что простудился. Об этом пишет газета The Washington Post.
Байден заявил, что простудился
  • Reuters

Байден заявил журналистам, обратившим внимание на его кашель и хриплый голос, что мог заразиться простудой от своего внука.

По словам американского президента, он «в порядке» и проходит тестирование на коронавирус каждый день.

«У меня есть полуторагодовалый внук, у которого простуда и которому нравится целовать своего деда. Это всего лишь простуда», — сказал он.

Ранее Байден представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период.

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