Байден заявил, что простудился
- Reuters
Байден заявил журналистам, обратившим внимание на его кашель и хриплый голос, что мог заразиться простудой от своего внука.
По словам американского президента, он «в порядке» и проходит тестирование на коронавирус каждый день.
«У меня есть полуторагодовалый внук, у которого простуда и которому нравится целовать своего деда. Это всего лишь простуда», — сказал он.
Ранее Байден представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период.