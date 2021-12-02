Байден объявил новый план борьбы с COVID-19
- Reuters
«Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации) и локдауна», — приводит РИА Новости его слова.
Байден отметил, что американская администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.
Также он отметил, что специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в США этой зимой.
Ранее Белый дом сообщил, что всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19.