Ушаков заявил о переговорах по вопросу визита Путина в Китай в феврале

Переговоры об организации визита президента России Владимира Путина в Китай в феврале будущего года уже ведутся с китайскими партнёрами.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Вы знаете, что мы получили приглашение, в частности, от наших китайских коллег, причём приглашение достаточно интересное — в связи с открытием зимних Олимпийских игр в феврале председатель КНР предложил нашему президенту осуществить и двусторонний визит», — отметил он.

Ушаков заявил, что данное предложение рассматривается «конструктивно и позитивно».

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что планировал посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.