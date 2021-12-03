Ушаков заявил о переговорах по вопросу визита Путина в Китай в феврале

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Переговоры об организации визита президента России Владимира Путина в Китай в феврале будущего года уже ведутся с китайскими партнёрами.
Ушаков заявил о переговорах по вопросу визита Путина в Китай в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Вы знаете, что мы получили приглашение, в частности, от наших китайских коллег, причём приглашение достаточно интересное — в связи с открытием зимних Олимпийских игр в феврале председатель КНР предложил нашему президенту осуществить и двусторонний визит», — отметил он.

Ушаков заявил, что данное предложение рассматривается «конструктивно и позитивно».

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что планировал посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита российского лидера на открытие зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.

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