В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие ОИ-2022 в Пекине

Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита российского лидера Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события», — цитирует РИА Новости Лицзяна.

Он отметил, что «в настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям визита президента России в Китай».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин приглашён на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр состоится 21 февраля 2022 года.