В МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие ОИ-2022 в Пекине
- AP
«Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события», — цитирует РИА Новости Лицзяна.
Он отметил, что «в настоящий момент стороны поддерживают тесное взаимодействие по конкретным деталям визита президента России в Китай».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин приглашён на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр состоится 21 февраля 2022 года.