Путин приглашён на открытие ОИ-2022 в Пекине

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Президент России Владимир Путин приглашён на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
Путин приглашён на открытие ОИ-2022 в Пекине
  • AP

«Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке», — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Напомним, что Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр состоится 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий.

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