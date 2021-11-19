Путин приглашён на открытие ОИ-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин приглашён на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке», — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Напомним, что Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр состоится 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий.