Рябков обсудил с послом Китая российско-американские и китайско-американские отношения

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй провели встречу.
Рябков обсудил с послом Китая российско-американские и китайско-американские отношения
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что в «ходе беседы была дана высокая оценка двустороннему взаимодействию на международной арене».

«Обсуждён ряд актуальных глобальных и региональных вопросов, включая отдельные аспекты российско-американских и китайско-американских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран.

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