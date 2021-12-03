Рябков обсудил с послом Китая российско-американские и китайско-американские отношения
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что в «ходе беседы была дана высокая оценка двустороннему взаимодействию на международной арене».
«Обсуждён ряд актуальных глобальных и региональных вопросов, включая отдельные аспекты российско-американских и китайско-американских отношений», — говорится в сообщении.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран.