Патрушев обсудил с главой МВД Сербии развитие сотрудничества в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«Николай Патрушев обсудил с Александром Вулиным дальнейшие перспективы российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим.