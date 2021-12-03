Патрушев обсудил с главой МВД Сербии развитие сотрудничества в сфере безопасности

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«Николай Патрушев обсудил с Александром Вулиным дальнейшие перспективы российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим.

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