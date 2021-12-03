Профессор ВШЭ Домрин прокомментировал намерение США выделить Грузии $10 млн

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Дарья Ускова
Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT прокомментировал намерение Агентства США по международному развитию (USAID) направить $10 млн на поддержку СМИ в Грузии.

«Под прикрытием таких терминов, как «демократия», «права человека» мы имеем дело с традиционной политикой Агентства США по международному развитию, агентством правительственным. Главный упор делается на то, чтобы чуть дальше оторвать Грузию от России», — сообщил юрист.

По его словам, выделенные Соединёнными Штатами средства в действительности направлены на переориентацию молодых грузин с российского направления на прозападное, на то, чтобы в Грузии «изучали не русский язык, а английский».

Домрин также считает, что США не только политически, но и финансово вмешиваются во внутренние дела Грузии, а она, в свою очередь, «с удовольствием принимает эти деньги».

По его мнению, большая часть выделяемой суммы не дойдёт до Грузии, средства будут потрачены в основном на содержание американских экспертов, которые якобы будут заниматься вопросами демократизации, модернизации, улучшения прав человека и содействию «хорошему управлению».

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении направить $10 млн на поддержку СМИ в Грузии.

По мнению американских специалистов, совершенствование системы СМИ в Грузии позволит последним «более эффективно выполнять свои ключевые функции, направленные на поддержку демократии, прав человека и концепции «хорошего управления».

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