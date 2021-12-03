В Лондоне за отсутствие маски в общественном транспорте оштрафованы более 150 человек

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В Лондоне во вторник, 30 ноября, за отсутствие маски в общественном транспорте были оштрафованы 152 человека.
В Лондоне за отсутствие маски в общественном транспорте оштрафованы более 150 человек
  • Reuters

Как пишет Sky News, именно с этого дня ношение масок в общественном транспорте, магазинах, поездах, банках стало обязательным.

Штраф составляет £200 (около 20 тыс. рублей).

Отмечается, что ещё 125 человек попросили покинуть транспорт, а 127 не позволили зайти.

Ранее Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

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