В Лондоне за отсутствие маски в общественном транспорте оштрафованы более 150 человек
- Reuters
Как пишет Sky News, именно с этого дня ношение масок в общественном транспорте, магазинах, поездах, банках стало обязательным.
Штраф составляет £200 (около 20 тыс. рублей).
Отмечается, что ещё 125 человек попросили покинуть транспорт, а 127 не позволили зайти.
Ранее Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.