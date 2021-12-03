Захарова сделала замечание журналистке на пресс-конференции Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме попросила журналистку грузинского телеканала «Рустави» Тамару Нуцубидзе говорить на русском языке.

Грузинская журналистка начала задавать вопрос Лаврову на английском языке.

Захарова прервала её и отметила, что Нуцубидзе говорила по-русски, когда просила об участии в данной пресс-конференции.

Представитель «Рустави» спросила, является ли то, что она задает вопрос на английском, проблемой. Лавров, в свою очередь, уточнил, сложно ли ей говорить на русском.

«Тамар, пожалуйста, по-русски давайте. Когда в следующий раз будете проситься, то по-русски, хорошо?» — сказала представитель МИД. Захарова объяснила свою позицию участием в пресс-конференции российских журналистов.

Лавров, в свою очередь, согласился выслушать вопрос на английском, после чего ответил на русском языке.