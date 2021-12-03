Захарова сделала замечание журналистке на пресс-конференции Лаврова
Грузинская журналистка начала задавать вопрос Лаврову на английском языке.
Захарова прервала её и отметила, что Нуцубидзе говорила по-русски, когда просила об участии в данной пресс-конференции.
Представитель «Рустави» спросила, является ли то, что она задает вопрос на английском, проблемой. Лавров, в свою очередь, уточнил, сложно ли ей говорить на русском.
«Тамар, пожалуйста, по-русски давайте. Когда в следующий раз будете проситься, то по-русски, хорошо?» — сказала представитель МИД. Захарова объяснила свою позицию участием в пресс-конференции российских журналистов.
Лавров, в свою очередь, согласился выслушать вопрос на английском, после чего ответил на русском языке.