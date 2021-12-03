США и ЕС признали важность дипломатических контактов с Китаем

Соединённые Штаты и Евросоюз признали важность дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где возможно конструктивное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР.

Соответствующая информация опубликована на сайте американского Госдепа.

На встрече председательствовали генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Шерман и Саннино признали важность дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где их интересы пересекаются и где возможно конструктивное сотрудничество», — отмечается в документе.

Стороны подчеркнули, что «сотрудничают с Китаем там, где это возможно, и ответственно подходят к конкуренции и системному соперничеству» с Пекином.

Ранее появилась информация, что Соединённые Штаты и Европейский союз 2 декабря примут «энергичное» заявление в ходе диалога, посвящённого Китаю