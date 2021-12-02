Госдеп анонсировал «энергичное» заявление США и ЕС по КНР
«Будет совместное заявление по результатам сессии, мы ожидаем, что оно будет энергичным и будет покрывать ряд тем, более широкий и детализированный, чем прошлое заявление в мае», — цитирует РИА Новости представителя.
Он отметил, что данное событие отражает всё более сходящиеся взгляды США и ЕС по вопросу Китая и его «беспокоящего поведения».
Ранее в КНР выступили против введения Соединёнными Штатами новых санкций в отношении китайских компаний.