Госдеп анонсировал «энергичное» заявление США и ЕС по КНР

Соединённые Штаты и Европейский союз 2 декабря примут «энергичное» заявление в ходе диалога, посвящённого Китаю, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Будет совместное заявление по результатам сессии, мы ожидаем, что оно будет энергичным и будет покрывать ряд тем, более широкий и детализированный, чем прошлое заявление в мае», — цитирует РИА Новости представителя.

Он отметил, что данное событие отражает всё более сходящиеся взгляды США и ЕС по вопросу Китая и его «беспокоящего поведения».

Ранее в КНР выступили против введения Соединёнными Штатами новых санкций в отношении китайских компаний.