В КНР выразили США протест из-за новых санкций против китайских компаний

В КНР выступили против введения Соединёнными Штатами новых санкций против китайских компаний, заявила официальный представитель Минкоммерции Китая Шу Цзюэтин.

По её словам, Вашингтон обобщил понятие национальной безопасности и ввёл ограничительные меры произвольно.

«У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Цзюэтин.

Представитель ведомства подчеркнула, что новый санкционный список США не выгоден ни одной из сторон и не способствует обеспечению безопасности для цепочки поставок, восстановлению мировой экономики и безопасности глобальной производственной цепочки.

МИД Китая ранее раскритиковал санкции США против газопровода «Северный поток — 2».